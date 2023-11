‘Ajax laat oog vallen op ’zeldzaam talent‘ en bekende van Valkanis’

De belangstelling in Konstantelias lijkt niet geheel uit de lucht gegrepen door het Griekse medium, daar de middenvelder al langer op de radar staat in Amsterdam. Van der Zee, die de middenvelder beschouwt als een 'zeldzaam talent', zou groen licht hebben gegeven om de interesse door te zetten.Geschreven wordt dat zowel Van 't Schip als Valkanis op de hoogte zijn van de situatie.

Konstantelias doorliep de jeugdopleiding van PAOK, waar hij in 2021 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Sindsdien kwam hij tot 62 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 keer aangever was. Twee keer kwam hij uit voor de Griekse nationale ploeg.

In januari vorig jaar leende PAOK Konstantelias voor een half jaar uit aan Eupen. Onder Stefan Krämer en diens opvolger Valkanis, die Van 't Schip gaat assisteren bij Ajax, mocht hij zeven keer invallen in de Belgische Pro League. Slechts twee keer deed hij langer dan twintig minuten mee.

Van der Zee is sinds de komst van Marc Overmars internationaal scout bij Ajax. Hij staat onder meer bekend als de 'ontdekker' van Davinson Sánchez (2015), David Neres (2016) en Antony (2020). De voormalig hoofdscout houdt zich doorgaans hoofdzakelijk bezig met de Braziliaanse markt.

Zeven keer invallen in de Belgische Pro League, dat zijn nou niet cijfers waar ik heel erg warm van word. Volgens mij hebben we genoeg jong talent en moeten we even meer focussen op ervaring en leiderschap op het middenveld.

