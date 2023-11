Ajax komt met bevestiging: Van 't Schip keert terug, nu als interim-trainer

. De nieuwe interim-trainer is de opvolger van Maurice Steijn, nadat Hedwiges Maduro de honneurs waarnam tegen Brighton en PSV. Van 't Schip (59) tekent tot medio 2025, waarvan het eerste half jaar als coach.Van 't Schip keerde afgelopen week terug uit Turkije, waar hij het overlijden van zijn partner Daniëlle verwerkte. Hij zit komende donderdag tegen FC Volendam voor het eerst op de Ajax-bank. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.leiden.

Van 't Schip is een Ajacied in hart en nieren. Hij maakte in 1981 zijn debuut, maakte 29 doelpunten in 273 wedstrijden voor de Amsterdamse club en won vier landstitels, drie KNVB Bekers, de Europa Cup II in 1987 en de UEFA Cup in 1992. Later speelde hij voor het Italiaanse Genoa, waar de Europees kampioen van 1988 ook zijn carrière beëindigde.

Deze maand werd al duidelijk dat Van 't Schip zou terugkeren bij Ajax. De voormalige aanvaller was na het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat bereid gevonden om zijn (internationale) ervaring en clubkennis te delen. Als 'cultuurbewaker' zou hij plaatsnemen in het technisch management, maar neemt nu het takenpakket over van Steijn. headtopics.com

Vanaf de zomer gaat Van 't Schip alsnog voor minimaal een jaar aan de slag in het technisch management.

