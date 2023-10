Ajax komt er in eerste duel onder Maduro totaal niet aan te pas tegen Brighton

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Hedwiges Maduro, die het deze week als interim-coach overnam van de ontslagen Maurice Steijn, liet het Amsterdamse elftal een stuk compacter spelen dan zijn voorganger.

Het initiatief in de wedstrijd kwam direct bij Brighton te liggen. Maduro leek zijn ploeg te hebben geïnstrueerd om compact te verdedigen. De voorste linie zakte geregeld diep tot op eigen helft terug, om het speelveld zo klein mogelijk te maken.

Maduro besloot in de rust om de teleurstellend spelende Forbs te wisselen voor Hlynsson. Ajax moest door de achterstand wat meer uit zijn schulp kruipen, maar kreeg daarvoor direct de rekening gepresenteerd. headtopics.com

Een dikke chapeau voor de meegereisde Ajax fans. Jullie bleven achter dit zooitje staan! Heb het met jullie te doen. Maar even serieus die Bergwijn is toch wel de belichaming van dit Ajax hoor man man manDrama dit. We hebben geen enkele goede middenvelder. Taylor mag 90 minuten aankloten. Bergwijn was weer onzichtbaar. Zijn blessure kan mogelijk een zege zijn. Brobbey had de schoendoos nog om z’n voet, man wat een slechte balcontrole.Tsja. Je wilt gewoon graag lichtpuntjes zien.

Voorin hoor ik maar steeds dat die Brobbey prima is. En ik wil nu niet mijn gelijk komen halen na zo'n wedstrijd. Maar dat is toch een verschrikkelijke speler. Kan niet voetballen, heeft geen aanname, scoort lastig. Heeft het fysiek van een tagetman, maar kan niet koppen waardoor hij ook nutteloos is bij voorzetten. Zijn enige kwaliteit is een beetje tegen mensen aanlopen, en nou, daar hoef je tegen dit soort Engelse ploegen niet mee aan te komen. Want hij verloor zelfs op dat vlak alles. headtopics.com

