'Ajax in recordtijd te gronde gericht, Maduro misser, één gamechanger bij PSV'

'Ajax is wereldnieuws', begint, dat pleit voor 'schoon schip' in Amsterdam. 'De beschamende achttiende plaats in de Eredivisie en de komst van John van ’t Schip als vijfde trainer in acht maanden tijd moeten reden zijn om nu eens echt schoon schip te maken bij Ajax. Rvc-voorzitter Pier Eringa, directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn ruimden het veld.

De vorige rvc-voorzitter Leen Meijaard, Chief Sports Officer Maurits Hendriks, interim directeur Jan van Halst en de commissarissen Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Schlick worden daarbij genoemd. 'In recordtijd werd de club door buitenstaanders te gronde gericht ondanks meer dan 200 miljoen euro aan transferuitgaven in twee transferzomers.

klinkt vooral kritiek op de Deense rechtsback. 'Wat bijvoorbeeld Anton Gaaei doet in defensief opzicht, is niet te beschrijven. Niet meelopen met de man, aan de verkeerde kant dekken.' 'Vijf nederlagen op rij in de competitie. Niet kunnen verdedigen, nauwelijks een doelpunt kunnen maken. Linies laten overlopen', somtop. 'Ajax toonde zondag in Eindhoven een fraai teken van leven, maar vond zich op het einde van de middag na de ineenstorting in de tweede helft tegen PSV (5-2) terug op de voor de club unieke, laatste plaats in de Eredivisie.' headtopics.com

'De rijkste club van het land heeft de duurste selectie - de afgelopen twee zomers werd er voor 225 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht - maar door alle verkeerde keuzes werd zondag een nieuw historisch dieptepunt bereikt', meent. 'En zo lag het gebrek aan kwaliteit in alle linies weer genadeloos aan de oppervlakte, met Sutalo, Gaaei maar ook Taylor als de pijnlijkste gevallen. Ajax verzoop door een gebrek aan energie, snelheid, kracht en loopvermogen.

