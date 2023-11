Ajax'ın play-off maçlarındaki sorunları

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft een probleem indien het in de play-offs voor Europees voetbal of de play-offs voor promotie en degradatie terechtkomt

. Rond de tijd dat die wedstrijden gespeeld worden zijn er namelijk twee concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA, waardoor het stadion niet beschikbaar is voor Ajax om wedstrijden in af te werken. De play-offs voor Europees voetbal beginnen op 23 mei van volgend jaar. Op 2 juni is de finale van deze play-offs. De Toppers treden op 24 en 25 mei op in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax die dagen niet in het eigen stadion kan spelen. Op donderdag 23 mei kan de club daarnaast ook niet in de ArenA terecht in verband met voorbereidingen op de concerten.De play-offs voor promotie en degradatie beginnen op maandag 13 mei en eindigen eveneens op zondag 2 juni en kunnen daardoor ook een probleem vormen, indien Ajax hieraan moet deelnemen.Door de dramatische seizoenstart van de Amsterdammers is het niet ondenkbaar dat ze aan een van de play-offs moeten deelnemen

:

VOETBALPRİMEUR: Nederlandse pers ziet 'nieuwe start' bij heel Ajax: 'Brul van opluchting in ArenA'Ajax bewerkstelligde gisteren waar de ploeg al zó lang naar snakte, een overwinning. In de Johan Cruijff ArenA werd FC Volendam met 2-0 verslagen en bij vlagen werd er zelfs goed voetbal getoond. De Nederlandse pers zag dan ook een enorme last van de schouders vallen bij alles en iedereen die van Ajax houdt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: Ajax heeft ‘groot probleem’ met ArenA indien de club in de play-offs terechtkomtAjax heeft een probleem indien het in de play-offs voor Europees voetbal of de play-offs voor promotie en degradatie terechtkomt. Rond de tijd dat die wedstrijden gespeeld worden zijn er namelijk twee concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA, waardoor het stadion niet beschikbaar is voor Ajax om wedstrijden in af te werken.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren."

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: De Ligt baalt van Ajax en Jong Ajax: 'Dat doet veel pijn om te zien'Het doet Matthijs de Ligt pijn dat Ajax én Jong Ajax er niet goed voor staan in hun competities. Het opleidingsproduct van de Amsterdammers heeft echter vertrouwen in een wederopstanding.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Opluchting heerst in ArenA: 'Wisselwerking tussen spelers en publiek was er'Onder interim-trainer John van 't Schip kende Ajax een hoopvolle start, met een 2-0 overwinning op FC Volendam. Op de persconferentie gaat de oefenmeester onder meer in op de sfeer die heerste in de Johan Cruijff ArenA.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Perez weet niet wat hij meemaakt in ArenA: 'Dit is toch geweldig? Bij Ajax...'Kenneth Perez weet niet wat hij meemaakt na de 2-0 zege van Ajax op FC Volendam van woensdagavond. De overwinning werd groots gevierd, tot verbazing van de Deen, die bij ESPN aangeeft 'flabbergasted' te zijn.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »