Ajax'ın Heracles ile olan maçı

Beide grote namen kwamen niet uit de spelersbus en zijn er dus niet bij.

Het duel op Erve Asito begint om 21:00 uur en is te zien opMet Bergwijn, die lichte klachten heeft, wordt geen risico genomen met het oog op de topper over een week tegen PSV, zo meldtDiant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Gooijer, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Martha. Kristian Hlynsson staat op 10 en ziet twee teamgenoten achter zich staan op het middenveld: Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Forbs (links).Heracles-trainer Erwin van de Looi kijkt uit naar het duel met Aja





