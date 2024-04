Ajax in de ban van bizarre soap na vertrek Marc Overmars

Na het vertrek van Marc Overmars incasseerde de Amsterdamse club, veelal door eigen toedoen, klap na klap. VoetbalPrimeur schetst een tijdlijn van de bizarre soap die voetbalminnend Nederland al 26 maanden in zijn greep houdt, en waaraan vooralsnog geen einde lijkt te komen.en staat in de knock-outfase van de Champions League na een imponerende groepsfase, waarin de ploeg van Erik ten Hag foutloos bleef.

Voor de Amsterdammers lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar dan is daar plots het enorme nieuws over Marc Overmars. De succesvolle technisch directeur vertrekt per direct vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij verstuurde onder meer dickpics.De verwachtingen in de Champions League zijn hooggespannen, nadat Ajax werkelijk door de groepsfase heen denderde. In de achtste finale vormt Benfica het volgende obstakel. De Amsterdammers slepen op 23 februari een 2-2 gelijkspel uit het vuur in Lissabon, waardoor de klus thuis kan worden geklaard op 15 maar

