'Ajax hanteert torenhoge vraagprijs voor gewilde Bergwijn'

Bij de Saudische club is Steven Gerrard manager en staan onder meer Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum onder contract.Bergwijn keerde in de zomer van 2022 voor ruim dertig miljoen euro terug bij Ajax, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding doorliep.

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn sprak met verslaggever Joep Schreuder na de 5-2-nederlaag bij PSV, die de Amsterdamse club tot de laatste plaats in de eredivisie heeft veroordeeld. Er gaan geruchten over een winters vertrek van de 26-jarige spits, mogelijk naar het Saudische Al-Ettifaq. Bergwijn is resoluut: dat speelt volgens hem niet.

'Ajax Madurodam' krijgt ervan langs: 'Bergwijn is de meest irritante speler' René en Willy van de Kerkhof hebben geen medelijden met Ajax, dat laatste in de Eredivisie staat. De PSV-coryfeeën genoten zondag van de 5-2 overwinning op de Amsterdammers.

Ronald Waterreus oordeelt hard over de Ajacieden Steven Berghuis en Steven Bergwijn. De oud-profvoetballer zag de Amsterdammers zondag met 5-2 onderuit gaan op bezoek bij PSV, waardoor Ajax momenteel hekkensluiter in de Eredivisie is.

