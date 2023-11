Ajax gestraft voor chaos bij Klassieker: deel tribune dicht én boete

Ja dat de straf eraan zat te komen viel te verwachten maar dit is te rigoreus. Er zit 5000 man op de Fside waarvan er 4700 niks mee te maken te hebben. Belachelijk dat we in deze tijd de collectieve straffen nog nodig hebben. Het is wel terecht hoor daar niet van maar je schaad nu veel meer de goeie.

En feyenoord kreeg een grotere straf kom op man Knvb Geef ze punten in mindering of directe degradatie dit is toch geen straf man Wat een lachertje, wij Feyenoorders zouden 10x erger gestraft worden, maar de bond wil even laten zien dat ze de hekkensluiters ook straffen

tja, lijkt me niet onverwacht of onredelijk. Ze waren uit op staken wedstrijd en dan kun je een sanctie verwachten

Ook krijgt de club een geldboete van €25.000 euro voor de wanordelijkheden die ertoe geleid hebben dat Ajax-Feyenoord op 24 september werd gestaakt.

John van 't Schip zit op 17 december niet op de bank van Ajax, als de club het opneemt tegen PEC Zwolle. De interim-trainer moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, omdat hij aanwezig wil zijn bij de bruiloft van zijn zoon.

Ajax is akkoord gegaan met de straf die de KNVB de club heeft opgelegd na de ongeregeldheden rondom de Klassieker. In het stadion waren er verschillende incidenten met vuurwerk op het veld en na afloop werd de hoofdingang aangevallen. Ajax zal een boete moeten betalen en een deel van de tribune blijft leeg voor het duel met Vitesse.

Een groot gedeelte van de F-Side van Ajax is op 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse, zo meldt de Amsterdamse club woensdag op de website. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft dit bepaald vanwege de ongeregeldheden rondom De Klassieker tegen Feyenoord op 24 september.

VI_NL: Ajax ontsnapt aan zware sanctie voor incidenten tijdens KlassiekerLees meer

René van der Gijp is niet onder de indruk van het spel van Brian Brobbey. De analyticus geeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp aan dat hij de spits van Ajax veel te onnauwkeurig vond in de afronding in het duel met PSV en dat hij in Brobbey geen 'verfijnde' aanvalsleider ziet.

