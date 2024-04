Ajax gelinkt aan FC Barcelona-trainer Xavi

Op een dag die voor Ajax al hectisch genoeg is, worden de Amsterdammers gelinkt aan FC Barcelona-trainer Xavi. De Spanjaard zou in beeld zijn bij Journalist Toni Juanmartí van Diario Sport is degene die melding maakt van de vermeende Ajax-interesse in Xavi. Juanmartí is geen kleine speler in de Spaanse transferwereld. Moment van tekenen kust hij Susan Lenderink vol op de mond. Omdat dat de gewoonte is in Spanje (..) Susan doet aangifte en Xavi is met 2 dagen de kortstzittende Ajax trainer ever.

Ze flikkeren net onze AD buiten. Met mij gevoel omdat de poppetjes binnen de club hier zelf beter van worden. En dan komen ze met dit af🤣🤣🤣 wie heeft Xavi benaderd dan? De poetsvrouw? Pfff Xavi, zwaar overschatte trainer. Moet je niet willen. Blijf erbij: Dick Schreuder. Net als Slot en Bosz iemand die er altijd mee bezig en tactisch heel sterk. Wat een grap… Xavi vlucht net weg uit Barcelona omdat het daar chaos i

