Ajax geeft opnieuw het meeste geld uit aan spelersmakelaars

De KNVB heeft voor de negende keer in kaart gebracht hoeveel geld elke club besteed aan spelersmakelaars. De cijfers van het seizoen 2022/23 zijn naar buiten gebracht en hieruit blijkt dat Ajax opnieuw het meeste uitgaf aan zaakwaarnemers. Er was, na het vertrek van Marc Overmars, in de zomerse transferperiode van 2022 geen technisch directeur bij de Amsterdamse club en dit leidde tot de op een na duurste rekening sinds het begin van deze metingen.

Er ging in het seizoen 2022/23 15,4 miljoen euro naar spelersmakelaars die onderhandelingen voerden met Ajax. Dit was bijna twee keer zoveel als een jaar eerder toen Overmars nog actief was. Echter behoudt hij wel het nationale record van 34 miljoen euro van het seizoen 2019/20

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Verweij: ‘Ajax leent door Mislintat 40 miljoen onder krankzinnige voorwaarden’Mike Verweij weet dat Ajax financieel zeer slechte zaken heeft gedaan. De journalist meldt in de podcast Kick-off van De Telegraaf niet alleen dat voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat te veel geld heeft uitgegeven aan de transfers van de Amsterdammers, maar dat ook de betaalvoorwaarden zeer ongunstig zijn.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Dit zijn de eerste koerswijzigingen bij Ajax onder Alex KroesLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

FC Emmen Onder 18 kan net niet stunten in beker bij AjaxDe Amsterdammers kwamen met de schrik vrij tegen het drie divisies lager spelende FC Emmen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Jans zwaar onder de indruk na duel met Ajax: 'Ik had liever Sutalo gehad'Ron Jans toont zich onder de indruk van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan. De trainer van FC Utrecht baalde vorige week even toen hij de 21-jarige Turk op het wedstrijdformulier zag staan in de Johan Cruijff Arena.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Kwakman is diep onder indruk van één Ajax-speler; Perez ziet ‘Bambi’ spelenKees Kwakman is erg lovend over het optreden van Ahmetcan Kaplan. De centrumverdediger van Ajax maakte tijdens het Conference League-duel met Aston Villa (0-0) veel indruk op de analyticus. Kenneth Perez sluit zich aan bij zijn collega en ziet veel meer in de Turkse verdediger dan in Josip Sutalo.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax Onder 17 dankzij uitblinkende El Hani na strafschoppenreeks naar finaleAjax Onder 17 heeft maandagochtend de finale van de Future Cup ten koste van Paris Saint-Germain bereikt. Nadat de eerste veertig minuten geen winnaar opleverden (0-0), kwamen er strafschoppen aan te pas. Doelman Aymean El Hani was de grote held van de Amsterdammers door twee strafschoppen van de Parijzenaren te stoppen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »