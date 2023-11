Ajax geeft Josip Sutalo vertrouwen en tijd om te wennen aan de club

is bereid om Josip Sutalo het volle vertrouwen en de tijd te geven om te wennen aan de club, meldt. De Kroaat kreeg in zijn eerste wedstrijden voor de Amsterdammers flink wat kritiek te verwerken, maar de clubleiding heeft nog altijd geloof in de centrumverdediger. Voor zijn back-up Jakov Medic betekent dit dat de situatie in Amsterdam steeds uitzichtlozer wordt.Sutalo werd deze zomer als de grootste en belangrijkste aankoop binnengehaald door Sven Mislintat.

De Duitser had er tripjes naar Zagreb voor over om de deal uiteindelijk door te laten gaan. Ajax tikte meer dan twintig miljoen euro af voor de 23-jarige verdediger, maar zijn start was nog niet opperbest. De Kroaat kreeg wat kritiek na zijn eerste wedstrijden in het shirt van Ajax. Toch blijft de clubleiding positief gestemd over de Kroaat. Eerder dit seizoen was hij al een keer aanvoerder en bij Ajax zien ze nog altijd een toekomstige leider van de defensie in Sutalo. De club heeft dan ook voor ogen dat ze de verdediger de tijd willen gunnen om te acclimatiseren en te wennen aan zijn basisplek in de Amsterdamse defensie.in met een pegel in de overwinning tegen Heracles Almelo, maar hij moest al snel op de bank plaatsnemen toen Sutalo kwam. Doordat Ajax Sutalo de tijd wil geven, lijkt de situatie van Medic uitzichtloos. Het is daarom maar de vraag hoe lang hij nog in Amsterdam zal rondlopen.Vide

:

VOETBALPRİMEUR: Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren."

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: De Ligt baalt van Ajax en Jong Ajax: 'Dat doet veel pijn om te zien'Het doet Matthijs de Ligt pijn dat Ajax én Jong Ajax er niet goed voor staan in hun competities. Het opleidingsproduct van de Amsterdammers heeft echter vertrouwen in een wederopstanding.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NUSPORT: Koolhof breekt met Skupski en dubbelt volgend seizoen weer met Kroaat MekticWesley Koolhof heeft de samenwerking met de Brit Neal Skupski beëindigd. De Nederlandse nummer twee van de wereld in het dubbelspel vormt vanaf komend seizoen weer een duo met de Kroaat Nikola Mektic.

Bron: NUsport | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Ajax-zege doet Van 't Schip zichtbaar goed: 'Geeft veel energie na lastige dagen'John van 't Schip was bijzonder opgelucht na de zege van Ajax in zijn debuutwedstrijd als interim-coach. De trainer gaat door een lastige periode vanwege het recentelijk overlijden van zijn vrouw, maar hij haalt veel steun uit zijn nieuwe job in Amsterdam. Ook had hij nog mooie woorden voor 'zijn uitblinker' Diant Ramaj.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Verbeek geeft advies aan Van 't Schip bij AjaxVerbeek geeft advies aan interim-trainer Van 't Schip over de aanpak bij Ajax

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Clubs uit Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten willen 26-jarige aanvaller van AjaxAjax wil de winterse transferperiode benutten om leiderschap aan de selectie toe te voegen en overweegt de verkoop van de 26-jarige aanvaller Bergwijn aan clubs uit Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »