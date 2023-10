Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Gorter, Rensch en Bergwijn tegen PSV

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn.

Gerónimo Rulli, die eind augustus geblesseerd raakte tegen Heracles Almelo (3-1 winst), is weer bijna inzetbaar."Rulli gaat ook de hele goede kant op", zegt Maduro daarover. Stiekem toch wel de hoop dat we hem zouden missen tegen PSV. Brengt veel te weinig als sinds hij bij Ajax is. Had Godts wel aan de start willen zien al denk ik dat Pasveer nog eerder op zijn plek had gestaan. Na de voorbereiding die Godts had toch vreemd dat hij zo weinig speelt.Ik hoop echt dat van 't Schip wel durft door te selecteren straks. Bergwijn, Brobbey en Taylor moeten er gewoon echt uit. En voordat mensen gaan roepen dat Brobbey zo hard werkt.

Ik ben zeker niet de grootste fan van Taylor en helemaal voor doorselecteren. Alleen vind ik vd Boomen en Tahirovic nog (veel) minder. Vos is een leuk talent, maar die moet je eigenlijk niet in zo'n elftal laten zwemmen. Die doet leuke dingen, maar je ziet in veel acties ook nog terug dat hij een jeugdspeler is. Geeft niet voor een speler die net komt kijken, maar normaal staan er dan een paar spelers om zo'n jongen heen die dat op kunnen vangen maar die heb je nu ook niet. headtopics.com

Ik weet niet of het door het prijskaartje komt, maar alle trainers blijven hem maar opstellen. Schreuder, Heitinga, Steijns, Maduro. Ook weer geselecteerd voor oranje? Gast laat al ruim een seizoen lang niks zien.

Ik hoop eigenlijk dat van 't Schip naar het advies van van Gaal luistert, die met Steijn had besproken om in overweging te nemen met 5 verdedigers te gaan spelen. Natuurlijk niet geen Ajax voetbal, maar je moet ook gewoon verschillende systemen en alternatieven hebben tegenwoordig en je niet blind staten op 1 spelprincipe. headtopics.com

