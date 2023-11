Ajax-fans walgen van vermeende verwijzing naar Nouri op spandoek van PSV

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(5-2 winst) een uiterst pijnlijk spandoek voor de Amsterdammers.

Op het spandoek staat te lezen dat de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat de zogenaamde internetpost zou liken. Daaronder staat 'Alle 34 opmerkingen bekijken'. Dat valt slecht in Amsterdam.gelooft niet in een bewuste verwijzing naar Nouri door de PSV-fans."Een competitie heeft 34 speelronden", suggereert Elfrink op X."De verwijzing heeft volgens de PSV-fans daarmee te maken.

"Ik ben van huis uit jurist", voert Elfrink aan na kritiek op X."Zodra ik onomstotelijk bewijs zie dat er een nare verwijzing in zit, zal ik het keihard afkeuren. Maar je kunt soms ook dingen willen zien, die misschien wel helemaal niet zo bedoeld zijn." headtopics.com

Op het spandoek staat overigens ook het cijfer 1312. Die cijfercombinatie verwijst doorgaans naar het alfabet en vormt dan de letters Ik had opzich geen probleem met dat spandoek maar als die 34 echt een verwijzing naar Nouri is mag je je wel diep gaan schamen.Vind het erg sneu om dat te doen, wat er met Nouri is gebeurd is verschrikkelijk.

Het is denk ik ietwat ver gezocht. Al is het gemiddelde voetbalpubliek wel dusdanig dom/smakeloos dat ik het zeker niet uitsluit. Het heeft vooral wel iets aandoenlijks dat volwassen mensen hun vrije tijd besteden aan het maken van een spanddoek dat niets met je eigen club te maken heeft.Nog steeds erg dom. En als het wel degelijk een verwijzing naar Nouri is is het erg onsmakelijk. Maar goed, harde kernen zijn vaak ook niet de meeste slimme lui. headtopics.com

