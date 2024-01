Ajax en Sevilla bereiken akkoord over transfersom

Sevilla en Ajax naderden onlangs al een akkoord over de transfersom. Ontvangt Ajax de gebruikelijke opleidingsvergoeding van circa driehonderdduizend euro voor Idumbo Muzambo.





Idumbo Muzambo verlaat Ajax en gaat naar SevillaHet achttienjarige toptalent Idumbo Muzambo verlaat Ajax en gaat naar Sevilla. Er is een akkoord bereikt over de transfersom en de deal zal snel worden afgerond.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Ajax'ın Chelsea'den oyuncu transfer etmesi tartışılıyorAjax'ın Chelsea'den Noni Madueke veya Maatsen'i transfer etmesi tartışılıyor. Madueke'in az süre alması transferin tek sebebi değil.

Verweij spreekt VI tegen: 'Veel grotere clubs dan Ajax hebben belangstelling’De belangstelling van Ajax in Julian Rijkhoff is niet concreet, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben wel degelijk interesse in de jonge spits van Borussia Dortmund, maar er zijn 'veel grotere clubs dan Ajax' die het op Rijkhoff gemunt hebben.

Onmisbare schakel Ajax loopt in 2025 uit contract: ‘Club neemt groot risico’Henk Spaan is onder de indruk van Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger lijkt nu al niet meer weg te denken uit de verdediging van Ajax, en liet ook afgelopen donderdag tegen AEK Athene een aantal fraaie verdedigende acties zien.

Valentijn Driessen heeft grote twijfels over kersverse aanwinst van AjaxValentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om in zee te gaan met Marijn Beuker. Het 39-jarige oogappeltje van Louis van Gaal, die in de hoofdstad de jeugdopleiding opnieuw vorm moet geven, werd onlangs aangesteld als directeur voetbal. Driessen heeft zo zijn twijfels.

