Ajax en Bosz hadden lang videogesprek

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De bestuurder vertrok eind mei bij de club en begin juni gingen Bosz en Ajax het gesprek aan, zonder resultaat.

Het late handelen van Sven Mislintat én het slechte imago van Bosz in de bestuurskamers van de Johan Cruijff ArenA speelden daarin een belangrijke rol. Toenmalig technisch directeur Mislintat, die op 11 april werd aangesteld, wilde uiterlijk medio juni een nieuwe trainer voor de groep hebben. Bosz leek de ideale kandidaat voor Ajax, gezien zijn succesvolle verleden in de hoofdstad én het feit dat Bosz en Mislintat elkaar nog kenden vanuit hun gezamenlijke tijd bij Borussia Dortmund.weet dat Bosz en Mislintat een lang videogesprek met elkaar hadde





Peter Bosz keert terug naar De KuipPSV-trainer Peter Bosz is zondag terug in De Kuip, waar hij met succes voetbalde, maar minder succes had als technisch directeur. Toch, zegt Eric Gudde, destijds directeur in Rotterdam, dat Bosz wel een fundament legde voor Feyenoord

Peter Bosz krijgt in januari extra middenvelder tot zijn beschikking bij PSVRichard Ledezma keert in januari terug bij PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De 23-jarige Amerikaan speelde sinds maart op huurbasis voor New York City FC, maar keert eind december terug naar Eindhoven.

Peter Bosz onthult: ‘Hij kwam in de zomer bij me en barstte in tranen uit’Ibrahim Sangaré barstte afgelopen zomer in tranen uit bij Peter Bosz, zo laat de trainer van PSV weten in een interview met het Algemeen Dagblad. De Ivoriaanse middenvelder leek na een transfersoap in Eindhoven te blijven, maar vertrok op Deadline Day uiteindelijk toch naar Nottingham Forest.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Bosz gaat spelers rusten tegen Arsenal en verklapt twee basisklanten bij PSVPSV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Arsenal en zal dat in ieder geval doen met Malik Tillman in de basiself, zo vertelde Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-affiche. Doelman Walter Benítez is de tweede naam uit de startopstelling die de PSV-trainer prijsgaf.

Bosz: ‘Noa Lang nodigt hem regelmatig thuis uit, gaaf dat hij dat doet’Peter Bosz is enorm te spreken over Noa Lang. De trainer van PSV ziet in zijn 24-jarige pupil een toekomstige leider. In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Bosz aan in positieve zin te zijn verrast door zijn vleugelaanvaller.

