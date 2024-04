Ajax en AZ strijden om Van Overdijk voor directiefunctie

Van Overdijk zou overigens niet alleen begeerd worden door Ajax. BNR weet dat ook AZ hem in beeld heeft voor een directiefunctie. Ajax beschouwt hem als kandidaat om Kroes op te volgen. De Amsterdammers besloten wegens handel met voorkennis afscheid te nemen van de nieuwbakken algemeen directeur, die pas enkele weken in dienst was.

De naam van Van Overdijk zou bij zowel Ajax als AZ al langer op lijstjes hebben gestaan, maar is door de plotselinge schorsing van Kroes nu pas weer opgedoken in Amsterdam. Sportverslaggever Jaap de Groot stelt dat Ajax, ondanks dat de geschorste Kroes de AFM nog om een onafhankelijk oordeel over zijn gekochte aandelenpakket heeft gevraagd, 'iemand achter de hand' wil hebben."Die Robert van Overdijk blijkt enorm hot te zijn", zegt De Groot."Hij was al eerste kandidaat bij Willem II en hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twent

