Ajax: duel kort stilgelegd na medisch noodgeval op tribune

Na circa vijf minuten werd gelukkig duidelijk dat de situatie onder controle was en kon het duel hervat worden.PSV en Ajax vermaakten het publiek in het Philips Stadion met aanvallend voetbal, totdat de schrik toesloeg in Eindhoven. Scheidsrechter Danny Makkelie legde de wedstrijd stil toen duidelijk was dat er een medisch noodgeval op de tribune plaatsvond.

De dokters van PSV en Ajax renden vervolgens met apparatuur naar de tribune om assistentie te verlenen. Na vijf minuten keerde de clubarts van Ajax terug op het veld, om aan Makkelie door te geven dat de situatie onder controle was. Dit werd vervolgens ook omgeroepen door de stadionspeaker, waarna er een mooi applaus volgde. Onder opnieuw een mooi applaus werd de wedstrijd vervolgens hervat bij een 1-1 stand.

