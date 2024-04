Ajax-directeur beschuldigd van handel met voorkennis

Kwam er via een Excel-sheet achter dat de algemeen directeur handelde met voorkennis. Dat was in de onboarding van de Amsterdammers namelijk niet naar voren gekomen. Het verhaal is bekend: Ajax heeft Kroes op non-actief gesteld, nadat duidelijk werd dat de directeur aandelen in de club heeft gekocht rondom zijn aanstelling. Tegenover ESPN geeft Van Praag tekst en uitleg."In de gesprekken met Alex, heeft hij ons een Excel-sheet gestuurd.

Daarin konden we de data van aankoop van zijn aandelenpakket zien. De datum van 26 juli 2023 viel ons op: dat is precies de dag waarop hij via e-mail, appjes en mondeling wist dat hij directeur van Ajax zou gaan worden. En als je directeur wordt van een beursgenoteerde onderneming en aandelen koopt, terwijl de buitenwereld nog van niets weet: dan doe je aan handel met voorkennis." Vervolgens krijgt Van Praag de vraag hoe het kan dat dit niet in de onboarding van Kroes naar voren is gekome

