Ajax dankt Ramalho en Benítez voor perfecte start in Eindhoven

Na twee grote kansen was de derde raak.Uitgerekend Branco van den Boomen sloeg toe bij Ajax. De middenvelder keerde terug als basisspeler, als vervanger van Benjamin Tahirovic. Voor de goal van de middenvelder was het Brian Brobbey die betrokken was bij twee belangrijke momenten. Hij schoot op Walter Benítez in een één op één met de PSV-goalie, daarna kon hij teamgenoot Steven Bergwijn net niet bereiken met een lage voorzet.

In de tiende minuut bleek driemaal scheepsrecht voor Ajax. De uitclub kreeg daarbij hulp van de PSV-defensie. André Ramalho bracht Benítez aan het twijfelen na het schot van Van den Boomen, waardoor de Argentijnse goalie te laat naar de hoek ging. Vervolgens kreeg Brobbey nog een erg grote kans op de 0-2, maar de spits van Ajax schoot over.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld.

Harde taal in Eindhoven: 'Dit gewoon het slechtste Ajax aller tijden'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Maduro grijpt in en slachtoffert drie basisspelers voor kraker in EindhovenDe opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Lees verder ⮕

112-nieuws: aanrijding fietsster in Breda · zwembad Eindhoven ontruimdIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Maduro grijpt in en slachtoffert drie basisspelers voor kraker in EindhovenDe opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling Ajax: Van den Boomen start, Bergwijn op tijd fitHedwiges Maduro kondigde gelijk na de nederlaag tegen Brighton aan dat Ajax het tegen PSV iets anders zou gaan doen. De interim-coach ruimt vermoedelijk een basisplaats in voor Branco van den Boomen. Lees verder ⮕

Flinke straf voor 2 relschoppers rond Ajax - Feyenoord: ‘Ik ben er klaar mee!’Twee jongemannen die betrokken waren bij de rellen rond de wedstrijd Ajax - Feyenoord hebben vrijdag een celstraf opgelegd gekregen. De voetbalaanhangers moeten respectievelijk één en drie maand(en) onvoorwaardelijk de cel in. Lees verder ⮕