Ajax compenseert uitsupporters na verlies tegen amateurs Hercules

Ajax gaat de meegereisde uitsupporters die de wanvertoning van hun club moesten aanzien tegen de amateurs van Hercules compenseren. Dat blijkt uit een mail die de club naar de supporters heeft gestuurd. De Amsterdammers vergoeden het wedstrijdticket en de busreis. De dramatische eerste seizoenshelft van Ajax kreeg donderdagavond een nieuw dieptepunt.

Op bezoek in Stadion Galgenwaard, waar Hercules naar was uitgeweken, werd met 3-2 verloren waardoor de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi direct ook het eindstation is voor de Amsterdammers.Ajax heeft vrijdagochtend besloten de uitsupporters te compenseren, zo blijkt uit een mail die de club naar de fans heeft gestuurd





