Ajax-buschauffeur zet wachtende PSV-fans met schijnbeweging op verkeerde been

-fans niets te zien was.

De spelers van de Amsterdamse club konden op die manier zonder boegeroep het stadion betreden.Verbazing om Ajax-speler met meeste balcontacten: 'Kon er echt niet naar kijken'

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Maduro grijpt in en voert drie wijzigingen door in Philips StadionDe opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Lees verder ⮕

'Beetje arrogant, maar ik hoop weer op een 10-0 van PSV'Zondag is het zover: PSV ontvangt Ajax in het Philips Stadion. VoetbalPrimeur spreekt PSV-fan Giel de Winter, oprichter van StukTV, en dj Frank van der Lende, fervent Ajax-fan. Lees verder ⮕

Vertrouwen heerst bij PSV tegen Ajax: 'Ik hoop eigenlijk weer op een 10-0'Zondag is het zover: PSV ontvangt Ajax in het Philips Stadion. VoetbalPrimeur spreekt PSV-fan Giel de Winter, oprichter van StukTV, en dj Frank van der Lende, fervent Ajax-fan. Lees verder ⮕

Mediateam Ajax maakt fans warm met fraai filmpje tegen PSV: 'Everlasting thrill'Ajax staat zondagmiddag tegenover PSV en het mediateam van de Amsterdammers heeft niet teleurgesteld. In een fraai filmpje wordt teruggeblikt op de vorige edities van de kraker tussen PSV en Ajax. Lees verder ⮕

Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Stille tocht voor PalestijnenNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕