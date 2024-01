Ajax biedt één miljoen euro voor Rijkhoff, maar bod afgewezen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.maandag te melden. De Duitse grootmacht wil een groter bedrag ontvangen voor de pas achttienjarige spits, die in Dortmund vastligt tot medio 2026.

meldde vorige week dat Ajax een bod van één miljoen euro had uitgebracht op Rijkhoff, dat dus is afgewezen door Dortmund. De Amsterdammers zoeken een opvolger voor de bij FC Metz teruggekeerde Georges Mikautadze. Rijkhoff zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar Amsterdam, wist de ochtendkrant. vorige week te melden. Vanwege het gebrek aan perspectief verliet de aanvaller Ajax in de winter van 2021.De jongeling, die in zijn tijd in Amsterdam als toptalent gold, heeft echter ook bij Dortmund nog geen kans in de hoofdmacht gekrege





voetbalzonenl

Ajax onderzoekt mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug te halenAjax onderzoekt de mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug naar Amsterdam te halen. De achttienjarige spits ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft daar geen uitzicht op speeltijd.

Interesse lijkt wederzijds: oude bekende wil graag terugkeren bij AjaxJulian Rijkhoff heeft wel oren naar een terugkeer naar Ajax, zo verzekert Voetbal International vrijdag. Hetzelfde medium meldde medio december nog dat de Amsterdamse club de mogelijkheden wilde onderzoeken om de aanvaller terug te halen. Rijkhoff ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft geen uitzicht op speeltijd.

Ajax overweegt om man met 431 Premier League-duels naar Amsterdam te halenAjax is 'serieus geïnteresseerd' in de diensten van Jordan Henderson, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De 33-jarige Engelse middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever Al-Ettifaq en weer terug willen naar Europa. De Amsterdammers zouden daarbij wel concurrentie hebben van andere Europese clubs.

Ajax komt met bevestiging en haalt middenvelder eerder terug naar AmsterdamKian Fitz-Jim maakt het seizoen definitief af bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend. De middenvelder zou eigenlijk tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan Excelsior, maar door de krapte op het middenveld heeft de club besloten Fitz-Jim eerder terug te halen.

Obi-Martin kan meer verdienen bij Ajax en Dortmund dan bij ArsenalArsenal maakt zich zorgen over een mogelijk vertrek van het Deense talent Obi-Martin, omdat hij bij Ajax en Dortmund een hoger salaris kan verdienen dan bij Arsenal.

Ajax-speler bevestigt transfer nog vóór Ajax zelf: ‘Bedankt voor alles’Ajax heeft het vertrek van Stanis Idumbo Muzambo naar Sevilla bevestigd. De achttienjarige Belg, die nog een contract tot komende zomer had in Amsterdam, nam eerder op de dag al afscheid van de fans en trainers op Instagram.

