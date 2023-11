Ajax bereikt overeenstemming met nieuwe assistent-hoofdtrainer

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De 49-jarige oefenmeester moet in Amsterdam de assistent-coach worden van interim-trainer John van 't Schip, die begin komende week zal worden aangesteld.

Valkanis is bereid om te vertrekken uit Israël om tijdelijk assistent-coach van Ajax te worden. De Amsterdammers hopen de oud-verdediger, die één interland voor Australië speelde, transfervrij los te weken bij Hapoel Tel Aviv. Valkanis' verbintenis loopt in Israël door tot eind juni.Van 't Schip kent Valkanis van zijn tijd bij Melbourne City. De enkelvoudig Australisch international was daar tussen 2016 en 2017 assistent van de Nederlander.

De wegen van het duo scheidden in 2021, toen Van 't Schip zijn contract in Griekenland besloot niet uit te dienen. Valkanis vertrok naar KAS Eupen, alvorens hij het roer overnam bij Hapoel Tel Aviv. Daar heeft de 49-jarige Australiër pas vijf wedstrijden achter de rug. Twee daarvan werden gewonnen, twee gelijkgespeeld en één verloren. headtopics.com

Ook is het onduidelijk wat voor gevolgen een eventuele komst voor Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zal hebben. Het duo werd pas in de zomer naar Amsterdam gehaald om de inmiddels ontslagen Maurice Steijn te assisteren.

Maduro zei zondag op de persconferentie na de wedstrijd tegen PSV (5-2 verlies) nog niets te hebben gehoord van de clubleiding over de plannen. De verwachting is dat Dave Vos, nu tijdelijk de assistent van Maduro, in ieder geval terugkeert naar zijn rol als hoofdtrainer van Jong Ajax. headtopics.com

Vreemde beslissing om een interim een assistent te laten meenemen en er voor te betalen ook. Alsof er nog niet voldoende onrust was. Maduro mag als Ajacied en de 600k afkoopsom blijven neem ik aan. Wat Bakkatti z’n rol precies was weet ik niet dus of hij wat toevoegt, geen idee.Met deze selectie moet je ook gewoon in de top 5 kunnen eindigen. Ik zie na een klein weekje onder een interim die niet eens zijn papieren heeft al veel meer vooruitgang dan alle wedstrijden onder Steijn.

