'Ajax bereikt akkoord met nieuwe assistent-trainer en wacht op groen licht'

. De Australiër komt op voorspraak van toekomstig interim-trainer John van 't Schip naar Amsterdam. Over de andere assistenten is nog geen duidelijkheid.Ajax en Valkanis hebben een akkoord bereikt, vermoedelijk over een contract tot het einde van het seizoen. Het is de bedoeling dat Van 't Schip het jaar afmaakt in Amsterdam en dan weer plaatsmaakt. Valkanis wordt dan zijn rechterhand.

Helemaal zeker is de overstap nog niet: Hapoel Tel Aviv, de huidige club van Valkanis, moet nog groen licht geven. De partijen wachten tot de Israëlische club meewerkt aan een transfervrije exit. Door de oorlog tussen Hamas en Israël komt Hapoel Tel Aviv tot nader orde niet in actie.Wat de naderende komst van Valkanis betekent voor Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati is nog niet bekend. Maduro verklaarde na de nederlaag bij PSV (5-2) dat hij nog niets heeft gehoord van de clubleiding.

