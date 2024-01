Ajax beëindigt samenwerking met directeur Hendriks

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Het besluit is het gevolg van een spoedoverleg tussen de Chief Sports Officer zelf en de Raad van Commissarissen.

Ajax bevestigt dat de samenwerking in goed overleg en per 1 maart 2024 beëindigd wordt. Hendriks is na Sven Mislintat de tweede directeur die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestuurlijke en sportieve chaos waarin Ajax verzeild is geraakt. In een reactie laat Hendriks weten het beste met Ajax voor te hebben."Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", wordt hij geciteerd op de clubsite."Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlan





