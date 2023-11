Ajax accepteert straf na chaos Klassieker: deel tribune blijft leeg en forse boete

De boete bedraagt 25.000 euro en voor het duel met Vitesse blijft de eerste ring van de Zuidtribune leeg. Ook blijft er een voorwaardelijke straf staan, waardoor het stadion leeg blijft als er een dergelijk incident nog een keer plaatsvindt. Iedereen die een seizoenskaart heeft op de eerste ring van de Zuidtribune mag tegen Vitesse het stadion niet in. Dit gedeelte van de tribune is de plek van de harde kern F-Side. Dat duel vindt plaats op 25 november.compleet afkeurt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: KNVB Beker: blamage NAC, Vitesse ontsnapt en nieuw sprookje voor SpakenburgVitesse is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen ternauwernood van Groene Ster, dat uitkomt in de Derde Divisie. Voor NAC Breda ging het mis tegen Quick Boys. SC Heerenveen won wel overtuigend, terwijl SV Spakenburg alweer droomt van een nieuw bekersprookje.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Ajax ontsnapt aan zware sanctie voor incidenten tijdens KlassiekerLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB staat voor 'hele puzzel' na gestaakte wedstrijd: 'Druk op de voetbalkalender'Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd tussen AZ en NEC wordt afgemaakt. Het duel werd zondag in minuut negentig gestaakt, nadat NEC-spits Bas Dost in elkaar was gezakt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: KNVB Campus vertrekt mogelijk uit Zeist: bond komt er niet uit met gemeenteLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB wil Sparta-middenvelder 3 duels schorsen, Rotterdammers gaan niet akkoordSparta Rotterdam heeft maandagmiddag bekendgemaakt niet akkoord te gaan met de schorsing die de aanklager betaald voetbal heeft voorgesteld aan middenvelder Arno Verschueren. De 26-jarige Belg ontving afgelopen zaterdag de rode kaart na een pittige overtreding op Zakaria Bakkali.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB-campus mogelijk weg uit Zeist: bond en gemeente bereiken geen akkoordDe KVNB wil de eigen campus graag uitbreiden en onderzoekt om die reden de mogelijkheden om zich ergens anders te gaan vestigen. De Nederlandse voetbalbond kan geen akkoord bereiken met de gemeente Zeist over het uitbreidingsplan en heeft nu aangegeven dat 'de kans groter is' dat de campus verplaatst wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕