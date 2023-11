Ajax-aanvoerder Bergwijn haalt uit naar media: 'Jullie creëren bommetjes'

Na afloop van de volgende pijnlijke nederlaag voor Ajax bij PSV (5-2) loopt Bergwijn leeg na een vraag over zijn rol als aanvoerder. De Amsterdammers stonden bij rust met 1-2 voor, maar gaven de voorsprong binnen een kwartier na de onderbreking helemaal weg (4-2). 'Ik probeer iedereen te bereiken en iedereen bij elkaar te houden, maar dat is lastig', zei Bergwijn bij de NOS. 'Ik vind het een eer om aanvoerder te zijn, natuurlijk.

' Vervolgens wordt Bergwijn gevraagd of hij ingaat op de vermeende interesse van het Saoedische Al Ettifa. 'Nee, nee, nee. Dat is ook onzin. Ook dat is bommetjes creëren, daar zijn jullie goed in.' Bergwijn zag wedstrijd met twee gezichten Volgens Bergwijn had Ajax het vooral aan zich zelf te wijten dat het verschil bij rust met PSV maar één treffer was in Amsterdams voordeel. 'In de eerste helft spelen we gewoon goed, vanuit de discipline.

