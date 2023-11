Ajax-aanvoerder Bergwijn: 'Bommetjes gooien, daar is de media goed in'

Was het vertrek van Ajax-hoofdtrainer Maurice Steijn noodzakelijk? Aanvoerder Steven Bergwijn weegt zijn woorden zorgvuldig na de 5-2-nederlaag bij PSV, die de Amsterdamse club tot de laatste plaats in de eredivisie heeft veroordeeld. Vijf tegendoelpunten, het is veel. Maar Ajax kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong en - belangrijker nog - toonde tekenen van leven. Snelle uitbraken, aanvallen die slaagden, het zelfvertrouwen leek even terug onder interim-coach Hedwiges Maduro.

Bergwijn denkt even na, maar antwoordt dan:"Er is gewoon een plan, ik denk dat elke voetballer dat nodig heeft. Iedereen weet wat hij moet doen en heeft zijn taken." Zijn antwoord impliceert dat Maduro in de kleine week die hij heeft gehad, flink aan de samenwerking op het veld heeft gesleuteld.Ruststand 1-2, een voorsprong voor het zo geplaagde Ajax. Nota bene tegen de ongeslagen koploper. Maar in de tweede helft keerde PSV het tij.

Dan vraagt verslaggever Joep Schrueder of Bergwijn wel blij is met de aanvoerdersband. Hij staat niet bekend als leider, iemand die een verbindende factor kan zijn in een elftal dat naarstig op zoek is naar zelfvertrouwen."Ik vind het een eer natuurlijk, maar vanaf dag één is de media er al mee bezig: is het wel een goede aanvoerder? Alleen maar bommetjes gooien en onrust creëren. headtopics.com

Bergwijn reageert geïrriteerd."Maar wat is nou een goede aanvoerder? Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch? Of wat baseren jullie dat dan, op hoe ik op het veld rondloop? Ik ben er een beetje klaar mee. Het is maar een aanvoerdersband - jullie maken het groter dan het is." De geruchten dat hij mogelijk openstaat voor een vertrek naar Al-Ettifaq, noemt hij onzin."Bommetjes creëren, daar zijn jullie goed in.

"Ik vind dat je als aanvoerder altijd de mensen te woord moet staan", vervolgt Maaskant."Dat doe je door tegen de journalist te spreken. Nou, dan mag je best zeggen dat je het niet zo'n goeie vraag vindt van de journalist."Maaskant vervolgt:"Ajax is natuurlijk aan alle kanten aangeschoten wild op dit moment. Voor heel veel mensen is dat leedvermaak, daar draagt dit interview aan bij. headtopics.com

