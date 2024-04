Agent Albers heeft gesprekken gevoerd met geschorste directeur van Ajax

Albers voerde al wat gesprekken met de geschorste algemeen directeur van Ajax. De agent noemt de schorsing van Kroes 'een absolute ramp voor Ajax'. Dinsdag barstte plotseling de bom bij Ajax: Kroes is geschorst, doordat hij aandelen met voorkennis zou hebben gekocht. De Amsterdammers maakten ook duidelijk dat ze voornemens zijn om Kroes af te zetten, 2,5 week na zijn aanstelling. Dat leverde veel reuring op. Onder meer hetkwam met een achtergrondverhaal over Kroes.

Daarin werd ook duidelijk dat de directeur op bezoek is geweest bij een aantal zaakwaarnemers die hij nog kende."Nee, ik heb geen bezoek van hem gehad", zegt Albers tegenAlbers, die Steven Berghuis en Kenneth Taylor bij Ajax begeleidt, heeft wel al gesprekken met Kroes gevoerd bij Ajax. Daarin maakte de directeur een goede indruk."We waren eigenlijk net opgestart: we hadden twee, drie gesprekken gehad over een aantal projecten dat hij in zijn portefeuille had, waar cliënten van mij in betrokken zij

