Afvaldumpers zijn niet te stoppen, zo wil Eindhoven ze gaan aanpakken

De gemeente gaat daarom proberen om met 'afvalcoaches' mensen direct aan te spreken op hun gedrag, in de hoop de dumpingen terug te dringen."Het blijft een probleem", verzucht wethouder Rik Thijs."Ik verbaas mij dat mensen denken dat ondergrondse afvalcontainers kleine milieustraten zijn. Iedereen weet dat een koelkast, stoel of matras niet in een ondergrondse container kan." Zelfs van buiten Eindhoven komen mensen naar de stad gereden om hier afval te dumpen.

Standaard moet er in Eindhoven elke dag een extra vuilniswagen rijden om illegaal gedumpt afval op te halen. Wethouder Rik Thijs reed eens een dag mee en schrok zich rot."Dan heb je in één dag niet alle plekken gehad."Het gaat van kwaad tot erger, ziet Thijs."Je komt het smerigste van het smerigste tegen. In de Kruisstraat lagen zakken met slachtafval. Ik had zakken vol met haar. Van kappers. Dat komt op straat. Afgekloven botten en restanten van etensresten.

Een veelgehoord excuus is volgens de wethouder dat de container niet zou werken."Dat ze vol zitten. 'Daarom zet ik het er maar naast', zeggen ze dan. De containers worden elke keer als er afval is gedumpt gecontroleerd. Bij de ronde die ik meeging, was er maar een container vol. Bij alle andere containers hadden ze het gewoon weg kunnen gooien. We doen het dus zelf, als inwoners."

Sinds twee jaar worden in Eindhoven gedumpte zakken opengetrokken, om adressen van afvaldumpers te achterhalen. Ook dat levert niet genoeg op. In tweeënhalf jaar tijd kregen ruim duizend mensen een bon van 125 euro. Goed voor bijna 130.000 euro."Maar de kosten die er gemaakt worden, zijn twee tot drie keer hoger."Volgend jaar gaat Eindhoven de 'afvalcoach' inzetten. Die gaan naar de plekken waar vaak afval gedumpt wordt toe."Afvalcoaches zijn mensen van afvalbedrijf Cure.

En er is nog een oplossing:"We kijken ook of de inrichting van de straten anders moet. Als je ondergrondse containers aan een doorgaande weg hebt, is het voor mensen van buiten de wijk makkelijk om afval te dumpen. We kijken nu of je de containers iets meer uit het zicht moet zetten. Of achter het groen. Of met groen eromheen, zodat er minder ruimte is om afval te gooien."

