Afstraffing in Alkmaar: Aston Villa flinke maat te groot voor AZ

Elk foutje bleek tegen de bezoekers uit de Premier League direct dodelijk en dat resulteerde in de tweede nederlaag in de groepsfase van de Conference League. Met ook nog het uitduel in Birmingham voor de boeg wacht de Alkmaarders een zware klus om alsnog de volgende ronde te bereiken.Trainer Pascal Jansen was vooraf benieuwd of zijn ploeg net zo volwassen voor de dag zou komen tegen Aston Villa als vorig seizoen zo vaak lukte in Europees verband.

Waar AZ in de Eredivisie zijn wedstrijden relatief eenvoudig wint en Vangelis Pavlidis in de eerste negen competitieduels telkens tot scoren kwam, bleek dat de Alkmaarders het lastig krijgen als het allemaal een paar tempo's hoger gaat. Zo leidde de normaal toch balvaste Sven Mijnans met een foute breedtepass op Sugawara na een half uur de 0-2 in van Aston Villa. headtopics.com

Vangelis Pavlidis scoorde in de Eredivisie al dertien keer, maar had het vizier tegen Aston Villa niet op scherp staan. Aan die afronding kon Pavlidis donderdagavond een puntje zuigen. De Griekse spits scoorde in de Eredivisie al dertien keer, maar kon zijn status als gedeeld Eredivisie-topscorerniet onderstrepen in Europa. Kansen daarvoor waren er zeker wel, maar doelman Emiliano Martínez – voortdurend uitgefloten wegens zijn rol op het WK voor Argentinië – werd niet in de problemen bracht.

Mijnans zette bij dat moment goed druk op Boubacar Kamara, maar speelde verder ongelukkig en werd in de rust net als Alexandre Penetra gewisseld door Jansen. Met Tiago Dantas en Bruno Martins Indi als hun vervangers kon AZ de wedstrijd echter niet meer omdraaien. In het eerste kwartier na rust voerde Aston Villa de score nog verder op. Twee keer was het Bailey die met zijn snelheid aan de basis stond van de goals. headtopics.com

