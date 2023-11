AFC zorgt voor nieuwe stunt en rekent af met PEC Zwolle

Na een moeizame eerste helft, moest PEC in het tweede bedrijf het verschil zien te maken. Het zocht wanhopig naar een openingsdoelpunt, maar liep zich keer op keer stuk op de achterhoede van de hoofdstedelingen. Het leek al eerder mis te gaan, want AFC pakte tien minuten voor tijd de leiding. Terwijl het sportpark in Amsterdam ontplofte, werd het feest geannuleerd vanwege vermeend buitenspel.

PEC zou gewaarschuwd moeten zijn, maar het tegendeel bleek. De Zwollenaren stortten zelfs volledig in. En dat allemaal na een gouden wissel van trainer Benno Nihom. De oefenmeester bracht vlak voor tijd Wessel Been in de ploeg en koud in het veld kopte de invaller de 1-0 tegen de touwen. Daardoor zorgde AFC voor een stunt en kon PEC met het schaamrood op de kaken de reis naar huis maken.

