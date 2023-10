Advocaat kraakt 'top-voorstopper' Sutalo: 'Hij kan totaal niet verdedigen'

Sutalo vormde tegen Brighton samen met Jorrel Hato het centrum van de verdediging. In de slotfase was de Kroatisch international aanvoerder van Ajax toen Steven Bergwijn nadat vervangen. Advocaat vond de mandekker een opvallend zwakke schakel bij de ploeg van Hedwiges Maduro.

Sutalo kwam afgelopen zomer voor 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. 'Hoe kunnen ze zeggen dat hij een top-voorstopper is?', zei Advocaat bij Veronica. 'Ik heb weer op hem gelet en ik vraag me af of Sutalo echt een voorstopper is. Hij kan helemaal niet verdedigen, totaal niet.'De voormalig bondscoach van Oranje vond dat Sutalo niet overtuigend ingreep bij de 2-0 van Ansu Fati. 'Hij blijft op een meter (van Ansu Fati, red.) staan en geeft hem zo de ruimte om te schieten.

Ook collega-analist Wim Kieft heeft sterke twijfels over de capaciteiten van Sutalo, die elf interlands heeft gespeeld voor Kroatië. 'Je kan weleens slecht in vorm zijn, maar dan zie je alsnog of iemand kwaliteiten heeft of niet. Bij een trap, of een aanname, of weet ik veel wat. Maar ik heb het echt niet één keer gezien bij hem', aldus oud-Ajacied Kieft. Sutalo kwam dit seizoen zeven keer in actie voor Ajax, waarmee hij nog geen enkel duel won. headtopics.com

