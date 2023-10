Advocaat-generaal aan Hoge Raad: rechtszaak over adoptie uit Sri-Lanka moet opnieuw

"Het advies is behoorlijk teleurstellend," zegt Dilani Butink in Nieuws en Co."Het is ook wel een beetje verwarrend, het blijft een advies. Het is nog niet definitief. Dus in die zin probeer je hoop te houden. Ik hoop dat ze anders besluiten, maar dat kan je niet voorspellen."Voor Butink betekent de rechtszaak veel."Het is begonnen met het idee om te kijken in hoeverre ik een stem kon hebben die ik nooit heb gehad.

In de dossiers van de cliënten van Hek staan er concretere signalen."Dat het wel echt mis was en dat het foute boel was. Sinds de jaren 70 ging het in verschillende kranten over babyfraude, adoptiefraude, babyhandel. Dat er gewoon kinderen feitelijk werden ontvoerd. Dat ook de adoptie bij mijn cliënten erbij betrokken was en dat het OM er ook onderzoek naar deed. Ik vind dat er wel concrete signalen zijn bij de mensen die ik bijsta.

Lees verder:

NPORadio1 »

Hoge Raad: Jiskefet-boek mag worden verkocht zonder stickerDe veelbesproken Jiskefet Encyclopedie mag in de winkels blijven liggen zonder dat met een sticker apart duidelijk wordt gemaakt dat Jiskefet niet de maker is. De Hoge Raad laat een eerdere uitspraak van het gerechtshof in stand, is vrijdag bekendgemaakt. Lees verder ⮕

VS en Rusland vetoën elkaars resolutie in V-raad• Netanyahu: ik zal verantwoording afleggenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Spelersrapport: indrukwekkend Feyenoord scoort hoge cijfers, één dissonantOm niet snel te vergeten, deze klinkende zege van Feyenoord op SS Lazio (3-1). VoetbalPrimeur maakt rapport op van een memorabele Champions League-avond. Lees verder ⮕

FC Groningen-fans uiten grote zorgen en eisen gesprek met raad van commissarissenDe Supportersvereniging van FC Groningen wil uiterlijk volgende week een gesprek met de gehele raad van commissarissen van de club. Dat hebben ze duidelijk gemaakt middels een brief. De SV is er na de belabberde seizoensstart allesbehalve gerust op dat Groningen volgend jaar terugkeert naar de Eredivisie. Lees verder ⮕

Yvonne Coldeweijer doet het rustiger aan na hoge hartslagYvonne Coldeweijer doet het even wat rustiger aan. Dat deelt de 36-jarige roddelvlogster, die in verwachting is van een kindje, donderdag in haar Instagram Stories. Coldeweijer had vorige week last van 'een bizar hoge hartslag van 140 in rust'. Lees verder ⮕

Franz Dohle (VVD) keert terug in de gemeenteraad van MeppelHij vervangt Jan Roelof Meesters, die vanwege ziekte voorlopig niet meer in de raad kan plaatsnemen. Lees verder ⮕