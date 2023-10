Advocaat boort topaankoop Ajax grond in: 'Die kan totaal niet verdedigen'

Dick Advocaat zag na de wedstrijd tegen Brighton één speler van Ajax weer door het ijs zakken: Josip Sutalo. Volgens de oud-toptrainer zijn de lovende woorden over de Kroaat voor zijn komst van."Ik heb nu weer op hem gelet en eigenlijk vraag ik me af of hij überhaupt wel een voorstopper is. Hij kan echt helemaal niet verdedigen, dat zit er totaal niet in bij hem.

Naast Advocaat zat ook Wim Kieft voor de analyse aan tafel. Die was het eens met zijn collega."Je ziet of iemand de kwaliteiten heeft of niet, ook al ben je eventjes niet in vorm. Ik heb niet één keer gezien bij hem dat hij die kwaliteiten heeft. Dat valt altijd wel op bij kleine dingen als een trap of een aanname." Sutalo speelde wel al elf interlands voor Kroatië en in zijn thuisland maakt hij wel nog altijd indruk.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Advocaat en Kieft kraken miljoenenaankoop Ajax: 'Hij kan totáál niet verdedigen'Na de 2-0 nederlaag van Ajax op bezoek bij Brighton & Hove Albion wordt Josip Sutalo andermaal kritisch aangepakt. Dick Advocaat en Wim Kieft zijn niet te spreken over de Kroaat die deze zomer met hoge verwachtingen overkwam van Dinamo Zagreb, zo spreekt het duo uit bij de nabeschouwing van Veronica. Lees verder ⮕

Advocaat deelt ervaringen met Berghuis: 'Die dacht dat hij het allemaal wel wist'Dick Advocaat heeft zich donderdagavond uitgelaten over zijn ervaringen met Steven Berghuis. De trainer en de aanvaller werkten samen bij Feyenoord en ook daar liet hij regelmatig van zich horen als het spel of de tactiek hem niet kon bekoren, vertelt Advocaat. Lees verder ⮕

De coach die Ajax gaat treffen is volgens Guardiola zelf zijn ideale opvolgerLees meer Lees verder ⮕

Waarschuwing voor Maduro en Ajax: 'Trap niet in deze val die Brighton zet'Ajax neemt het donderdag op tegen het gevaarlijke en tactische Brighton, waar de Amsterdammers op zoek gaan naar de eerste zege in de Europa League. De Engelse opponent krijgt veel lof, maar in VP Onder de Loep worden ook de zwaktes van de ploeg van Roberto de Zerbi bloot gelegd. Lees verder ⮕

Clubpsycholoog Almere City die kritiek had op Ajax-staf weer aan het werkClubpsycholoog Annemieke Zijerveld is woensdag weer aan het werk gegaan bij Almere City. Ze hield eventjes rust naar aanleiding van de commotie die ze onlangs veroorzaakte met uitspraken over de technische staf van Ajax. Lees verder ⮕