Adviseur Netanyahu: vanavond begint de vergelding • Zorgen over wegvallen communicatie in Gaza

WHO-topman Ghebreyesus zegt dat zijn organisatie alle contact is verloren met personeel, zorginstellingen en gezondheidswerkers in Gaza. In de Gazastrook ligt het internet plat en kan ook niet meer gebeld worden sinds het begin van de avond.

Ghebreyesus zegt diep bezorgd te zijn over zijn medewerkers en dringt aan op onmiddellijke bescherming van alle burgers in Gaza en volledige humanitaire toegang. Ook de Rode Halve Maan heeft geen contact meer met zijn teams in de Gazastrook.

Lees verder:

NOS »

Adviseur Netanyahu: vanavond begint de vergelding • Hamas zegt dat 'verzet klaar staat'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Opnieuw Israëlische grondtroepen in Gaza • 'Tientallen doden bij bombardementen op Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israël 'intensiveert' grondoperaties in Gaza: begin van het grondoffensief?Israël voert de aanvallen op in de Gazastrook, meldt het leger. De explosies zijn zwaarder en het zijn er meer. Het internet- en telefoonverkeer in het gebied ligt plat. Lees verder ⮕

Argentijnse commentatoren zorgen voor woede in Mexico met opmerking over GimenezBuitenlandse media staan begrijpelijkerwijs stil bij het Champions League-debuut van Santiago Gimenez. De Mexicaanse doelpuntenmachine bewees andermaal van grote waarde te zijn voor Feyenoord. Met zijn twee doelpunten legde hij Lazio (3-1 winst) hoogstpersoonlijk over de knie. Lees verder ⮕

Argentijnse commentatoren zorgen voor woede in Mexico met opmerking over GimenezBuitenlandse media staan begrijpelijkerwijs stil bij het Champions League-debuut van Santiago Gimenez. De Mexicaanse doelpuntenmachine bewees andermaal van grote waarde te zijn voor Feyenoord. Met zijn twee doelpunten legde hij Lazio (3-1 winst) hoogstpersoonlijk over de knie. Lees verder ⮕

FC Groningen-fans uiten grote zorgen en eisen gesprek met raad van commissarissenDe Supportersvereniging van FC Groningen wil uiterlijk volgende week een gesprek met de gehele raad van commissarissen van de club. Dat hebben ze duidelijk gemaakt middels een brief. De SV is er na de belabberde seizoensstart allesbehalve gerust op dat Groningen volgend jaar terugkeert naar de Eredivisie. Lees verder ⮕