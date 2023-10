Adviseur Netanyahu: vanavond begint de vergelding • Hamas zegt dat 'verzet klaar staat'

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.Zes gewonden bij aanvallen op Egyptische badplaatsen, vermoedelijk vanuit Jemen

Het is niet de eerste keer dat de Houthi's zich in dit conflict lijken te mengen: vorige week onderschepte een Amerikaans oorlogsschip in de Rode Zee projectielen gelanceerd vanuit Jemen, die gericht waren op Israël.Een politiek adviseur van de Israëlische premier Netanyahu, Mark Regev, zegt tegen de Amerikaanse zender MSNBC dat "Hamas zal boeten voor zijn misdaden tegen de menselijkheid". "Hamas zal vanavond onze wraak voelen. Vanavond begint de vergelding.

De Amerikanen zijn ook bang dat een grondoffensief zal leiden tot veel doden onder zowel Palestijnse burgers als Israëlische soldaten.Amerikaanse diplomaten zeggen tegen nieuwszender CNN dat de onderhandelingen over vrijlating van gijzelaars door Hamas doorgaan, ondanks de zware Israëlische bombardementen op de Gazastrook vanavond. Een Amerikaanse functionaris zei tegen de zender wel dat de gesprekken eerder "meer vooruitgingen" dan nu. headtopics.com

"Wat we horen van mensen in Israël die dicht bij de Gazastrook wonen, is dat ze enorme explosies horen."In de Israëlische stad Ashkelon en plaatsen dicht bij de grens met Gaza gaat het luchtalarm af, meldt The Times of Israel. Volgens de krant zijn er nog geen berichten over inslagen in het zuiden van het land.

"We zijn op alle fronten voorbereid om de veiligheid van Israël te bewaken", zei woordvoerder Daniel Hagari. Wat de "uitbreiding" inhoudt is vooralsnog niet duidelijk. Hagari herhaalde dat de inwoners van Gaza-Stad naar het zuiden moeten gaan.Verschillende internetproviders in de Gazastrook melden dat hun diensten zijn platgelegd als gevolg van een serie zware Israëlische bombardementen. headtopics.com

