Advies: Sri Lankaanse adoptiezaak tegen Nederlandse Staat moet over

De zaak over de onrechtmatige adoptie van Dilani Butink uit Sri Lanka in 1992 moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Daarmee zou het eerdere vonnis van het hof worden vernietigd. De geadopteerde Butink hoopte een schadevergoeding en erkenning af te dwingen tot aan de hoogste rechter, maar dat staat nu op losse schroeven. Het hof had Butink in 2022 gelijk gegeven en geoordeeld dat de Staat beter had moeten controleren of adopties uit Sri Lanka wel goed verliepen.

Opvallend is dat het hof in 2022 juist oordeelde dat de Staat had kunnen weten dat er veel dingen misgingen bij de adoptie van kinderen uit Sri Lanka. Daarom had de Staat volgens het hof actief had moeten controleren of alles klopte. Al in de jaren tachtig waren er signalen dat er veel misging bij de adoptie van kinderen uit Sri Lanka. Kranten berichtten over het bestaan van 'babyfarms en gesjoemel met papieren'.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield. Lees verder ⮕

Stemwijzer voor Tweede Kamerverkiezingen staat weer onlineDe StemWijzer telt dertig stellingen, gekozen uit een lijst van 95. Lees verder ⮕

Herdenkingsconcert Hoogeveen voor slachtoffers wereldwijde crises: 'De hele wereld staat in brand'Speciaal voor het concert is de hulp ingeschakeld van componist en dirigent Hoite Pruiksma. Hij heeft voor de gelegenheid een nieuw stuk geschreven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Centrum Klazienaveen op de schop: zo staat het ervoor met de woning- en supermarktplannenIn en rondom het centrum van Klazienaveen lopen inmiddels vier initiatieven, op slechts honderden meters van elkaar Lees verder ⮕

Dirk Kuijt staat voor langverwachte terugkeer als hoofdtrainerDirk Kuijt staat op het punt om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De 104-voudig Oranje-international is in onderhandeling met het Turkse Konyaspor, zo meldt De Telegraaf. Lees verder ⮕

Dirk Kuijt staat voor langverwachte terugkeer als hoofdtrainerDirk Kuijt staat op het punt om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De 104-voudig Oranje-international is in onderhandeling met het Turkse Konyaspor, zo meldt De Telegraaf. Lees verder ⮕