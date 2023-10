Adriaansens: Kamerbesluit over versobering belastingregeling voor expats zorgelijk

Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken vindt het 'heel zorgelijk' dat de Tweede Kamer de belastingregeling voor expats wil versoberen. De Tweede Kamer stemde vannacht voor een voorstel om de rente op de studieschuld van studenten die onder het leenstelsel vallen te verlagen. Dat moet worden gefinancierd door het belastingvoordeel voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers te verkleinen.

Adriaansens benadrukte dat een tekort aan personeel voor bedrijven een van de belangrijkste redenen is om uit Nederland te vertrekken en dat vooral bedrijven waar met 'kennis' wordt gewerkt deze mensen nodig hebben: 'Dit helpt uiteindelijk niet, ook niet voor de studenten die graag bij een bedrijf willen werken', zei Adriaansens voor de vergadering van het kabinet. De Tweede Kamer heeft het amendement hierover aangenomen. Adriaansens vestigt haar hoop nu op de Eerste Kamer.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Woedende brief Arib aan Kamer: houd publicatie onderzoek tegenVoormalig Kamervoorzitter Khadija Arib heeft een woedende brief aan de leden van de Tweede Kamer geschreven. Zij wil de voorgenomen publicatie van het onderzoek naar haar vermeende grensoverschrijdende gedrag tegenhouden. Lees verder ⮕

Oud-Kamerlid Erik Ziengs (VVD) voorspelt: mogelijk vijf Drenten in Tweede KamerIn totaal maken 35 inwoners van Drenthe kans om de Tweede Kamer in te komen. Het overgrote deel staat - op basis van de laatste peilingen - op een onverkiesbare plek. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: hou geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Kamer wil rente op studieschuld 'pechgeneratie' verlagenEen meerderheid zal voor een plan van Pieter Omtzigt stemmen om de korting voor expats aan te pakken en de opbrengst te gebruiken voor de studenten. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: houd geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Proef met zelfdodingsmiddel van Coöperatie Laatste Wil: Kamer ongerust (26 oktober 2023)De Tweede Kamer reageert buitengewoon ongerust op een plan dat Coöperatie Laatste Wil gisteren lanceerde. Zij stellen voor om een proef te doen met 10.000 tot 20.000 mensen die de beschikking krijgen over een zelfdodingsmiddel. De Kamer wil nu dat de minister onderzoekt of de organisatie verboden kan worden. Lees verder ⮕