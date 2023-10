ADO Den Haag raakt aansluiting met koplopers kwijt door late goal van VVV

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is vrijdag de aansluiting met de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie enigszins verloren.

ADO kreeg in de openingsfase twee tegenvallers te verwerken. Justin Ché greep al in de zesde minuut naar zijn been en moest zich laten vervangen door Tyrese Asante. Tien minuten later opende VVV de score. Martijn Berden brak over de achterlijn door, omspeelde een tegenstander en plaatste de bal beheerst binnen: 0-1.VVV was ook in de fase daarna sterker. Magnus Kaastrup probeerde het tweemaal, maar beide schoten van de Deense aanvaller haalden het niet.

De eerste grote kans voor ADO volgde vijf minuten na rust. Invaller Asante kon uit een hoekschop vrij inkoppen, maar zag zijn inzet naast eindigen. VVV had de wedstrijd verder naar zich toe kunnen trekken via Elias Sierra, die na een uur spelen met een dribbel door de defensie brak maar voorlangs schoot. headtopics.com

Twee minuten later lag de bal aan de overzijde in het doe. Henk Veerman zette bij een lage voorzet zijn tegenstander Roel Janssen weg en kon vrij binnenschieten. VVV klaagde bij scheidsrechter Martin Pérez, maar die keurde de duw van Veerman goed: 1-1.

ADO drukte door en kwam ruim een kwartier voor tijd op 2-1. Een lage voorzet van Daryl van Mieghem schoot door tot bij de tweede paal. Joel Ideho controleerde de bal en schoot verrassend in de korte hoek binnen. headtopics.com

VVV knokte zich in de voorlaatste minuut nog naar een punt. Een goede voorzet van Soulyman Allouch werd bij de tweede paal binnengekopt door Levi Smans: 2-2.Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

