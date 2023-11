Adele eert Matthew Perry tijdens Las Vegas-show

De 35-jarige Britse zangeres noemde Perry's personage Chandler"waarschijnlijk het beste komische personage aller tijden"."Het is altijd zo schokkend, vooral bij iemand die je aan het lachen maakte en die zoveel vreugde in je leven bracht en die je niet kent. Dit is wat ik zo vreemd vind: ik heb hem nooit in mijn leven ontmoet. Maar er is iets, je voelt je er zo verdrietig over, vooral omdat je niet per se weet wat er aan de hand was.

Vorig jaar bracht Perry zijn memoires uit, genaamd"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir". Daarin vertelt hij onder andere over zijn jarenlange strijd met drank- en drugsverslaving. Adele noemde het zaterdagavond"ongelofelijk dapper" dat de acteur zo open was"over zijn worstelingen met verslaving". De zangeres droeg tijdens haar show het lied When We Were Young op aan Perry.

De acteur zou volgens verschillende Amerikaanse media zijn gevonden in zijn huis in Los Angeles, waar hij zou zijn verdronken in een jacuzzi.Thomas Acda (56) en Paul de Munnik (53), beter bekend als het muzikale duo Acda en de Munnik, hebben een aantal…Delen van 'eerlijke' foto gaf Miljuschka Witzenhausen krachtBN'ers staan stil bij overlijden Matthew Perry: 'Wat een talent' headtopics.com

Matthew Perry droomde van roem, maar liet zich er totaal door opvretenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. Lees verder ⮕

Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck (40). 'Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in.' Lees verder ⮕

Vrienden en collega's herdenken Matthew PerryCollega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend van de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Politiebronnen meldden aan de Los Angeles Times dat de acteur in zijn huis in Los Angeles is gevonden, waar hij is verdronken in een jacuzzi. Lees verder ⮕

Warner Bros.: 'Nalatenschap Matthew Perry leeft voort'Na het overlijden van Matthew Perry komt Warner Bros. met de reactie dat 'zijn nalatenschap zal voortleven in vele harten'. De filmstudio produceerde alle afleveringen van 'Friends', waarin Matthew het personage Chandler vertolkte. Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕

Matthew Perry (54) herdacht in Saturday Night LiveIn Saturday Night Live is zaterdag stilgestaan bij de dood van Matthew Perry. De Amerikaanse sketchshow van NBC werd een paar uur na het nieuws over het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur uitgezonden op televisie. Lees verder ⮕