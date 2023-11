Acda en de Munnik geven nóg meer reünieconcerten: ditmaal in Rotterdam Ahoy

Anouk (48) komt op 3 november met een nieuw album. Ze is zeker van haar zaak, maar dat is lange tijd niet zo geweest.…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Paul de Munnik en vriendin Laura ouders geworden van zoontjeHet regent zonnestralen bij Paul de Munnik (53) thuis. De artiest en zijn vriendin, personal trainer Laura Daalmeijer, zijn de trotste ouders geworden van een zoontje. Dat bevestigt Paul aan RTL Boulevard.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Nauwelijks treinverkeer rond Rotterdam door gebroken bovenleidingDe leiding kwam terecht op een Thalys die onderweg was van Parijs naar Rotterdam.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Treinverkeer rond Rotterdam grotendeels hervat na ongeluk met bovenleidingEen kapotte bovenleiding kwam terecht op een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Nog urenlang minder treinen bij Rotterdam door kapotte bovenleidingDe bovenleiding kwam vanochtend terecht op een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Kapotte bovenleiding bij Rotterdam hersteld na urenlange storingDe bovenleiding kwam vanochtend terecht op een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Treinverkeer rond Rotterdam weer normaal na urenlange storingHet treinverkeer was lange tijd ontregeld nadat een bovenleiding op een trein was beland.

Bron: NOS | Lees verder ⮕