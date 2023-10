Abel na dertien jaar terug met nieuwe muziek

In 2000 brak de Bredase band Abel door met hun single 'Onderweg'. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Ook in België had Abel succes: in 2000 was 'Onderweg' daar een van de tien meestverkochte singles. In datzelfde jaar bracht de band hun debuutalbumDe afgelopen jaren heeft zanger Joris Rasenberg achter de schermen gewerkt aan nieuwe muziek. Ook zegt de groep weer te gaan optreden, al is niet bekend wanneer dat gebeurt.

Let's get the party started, want zangeres P!NK (44) blaast 25 kaarsjes uit: ze zit namelijk een kwart eeuw in het vak.

