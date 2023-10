Abel lanceert voor het eerst in dertien jaar nieuwe muziek

In 2000 brak de Bredase band Abel door met hun single Onderweg. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Ook in België had Abel succes: in 2000 was Onderweg daar een van de tien meestverkochte singles. In datzelfde jaar bracht de band hun debuutalbum De Stilte Voorbij uit. In 2010 verscheen Abels laatste album 12 Uur.

De afgelopen jaren heeft zanger Joris Rasenberg achter de schermen gewerkt aan nieuwe muziek. Ook zegt de groep weer te gaan optreden, al is niet bekend wanneer dat gebeurt.

