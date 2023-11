Aanstelling Heitinga was klap voor Reiziger: ‘Denk dat ik de betere persoon was’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.om John Heitinga aan te stellen na het ontslag van Alfred Schreuder.

Over hoe de beslissing tot stand is gekomen, wil Reiziger niet al te veel kwijt."Hoe dat precies in zijn werk ging laat ik echt in het midden. Maar er waren wat dingen, die niet duidelijk waren, waar we in de ochtend (na de wedstrijd tegen Volendam, red.) mee zaten", memoriseert Reiziger."Bij die beslissing ben je een beetje teleurgesteld natuurlijk en ook boos", erkent Reiziger nadat de keuze op Heitinga viel.

"Natuurlijk zit je van: ik denk dat ik de betere persoon was en zo niet, leg het me dan uit waarom dat niet zo is", baalt Reiziger."Dat miste ik vooraf en daarna." Al snel liet Reiziger zijn teleurstelling en boosheid varen. Ajax speelde enkele dagen later het duel met Excelsior."Ik zei tegen John: vandaag ben ik boos, maar morgen sta ik er", vertelt de trainer. headtopics.com

Onder Heitinga leek Ajax even de weg naar boven hebben gevonden, maar uiteindelijk mocht het van geluk spreken dat het de laatste speelronde nog de derde plek wist veilig te stellen. Reiziger vertrok na het seizoen om als bondscoach bij Jong Oranje te gaan werken.

