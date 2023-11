Aanslag met vuurwerkbom bij agent: politie deelt beelden van dader

Op camerabeelden uit de buurt was na de vuurwerkaanslag te zien hoe rond die tijd een scooter langzaam voorbijreed. Een minuut later kwamen twee jongens vanaf de overkant aanlopen. De eerste legde iets neer, waarna de ander dat aanstak. Tien seconden later volgde een explosie.

Twee weken eerder, op 5 september, waren er ook al mensen in de buurt van het huis. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mensen over de schutting klommen. Ze gooiden daarna een steen door de ruit van het huis van de agent. Of een van hen dezelfde verdachte is die de vuurwerkbom plaatste, is niet duidelijk.

In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn volgende week bewegende beelden van de verdachten te zien.De politie deed vlak na de explosie onderzoek in de buurt:

