Aanpak stalking door (ex-)partners verbetert, maar slachtoffers voelen zich nog niet gehoord

De aanpak van stalking door (ex-)partners gaat beter, maar slachtoffers merken daar nog niet veel van. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Sinds de dood van Hümeyra Ergincanli, die in 2018 werd omgebracht door ex-partner en stalker Bekir E., zijn de instanties alerter geworden, maar slachtoffers voelen zich nog steeds niet genoeg gehoord. De 16-jarige Hümeyra werd vermoord door Bekir E. nadat ze al aangifte had gedaan tegen hem.

In 2019 concludeerde de inspectie dat de overheid in haar zaak ernstig tekort is geschoten. Het meisje had beschermd moeten worden door de verschillende instanties waar ze zich had gemeld. Maar de politie, het Openbaar Ministerie, reclassering en Veilig Thuis werkten langs elkaar heen. Toenmalig minister Ferd Grapperhaus bood namens de overheid zijn excuses aan aan de familie van Hümeyra. Deze zaak heeft veel impact gehad op de betrokken organisaties, schrijft de inspectie, na het rapport uit 2019 werden er verschillende verbetermaatregelen aangekondigd





