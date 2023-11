7 redenen waarom Tottenham dit seizoen de Premier League kan winnen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.mag zich na tien speelronden de trotse koploper van de Premier League noemen.

Postecoglou was niet de grote naam die de Spurs-fans hadden verwacht en zijn gebrek aan ervaring op het allerhoogste niveau leidden tot sceptische reacties. De twijfel maakte echter al snel plaats voor optimisme op het moment dat Postecoglou bewees de juiste man te zijn om een nieuw tijdperk mee in te luiden.

?????????? ???? ????????! ?? Ange Postecoglou is voor de tweede keer benoemd tot manager van de maand in de Premier League! Ook de speler van de maand komt wederom uit de selectie van de koploper... Heung Min Son! ??De algemene opinie is dat Tottenham niet in staat zal zijn om mee te blijven strijden om de landstitel, maar dat is vooral gebaseerd op de recente geschiedenis. headtopics.com

Dat is allemaal veranderd sinds de komst van Postecoglou, die zijn spelers aanmoedigt om initiatief én risico's onder druk te nemen. De Spurs vinden het prima als tegenstander vroeg drukzetten. Keer op keer tonen ze aan over genoeg kwaliteit te beschikken om zich daaronder uit te spelen en zelf enorm veel kansen te creëren.met 2-2 gelijk, maar had het Emirates Stadium net zo goed met een uitzege kunnen verlaten.

Alleen de allerbeste spelers kunnen iets uit het niets toveren en Maddisons vindingrijkheid heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de aanval van Tottenham. Hij heeft dit seizoen meer kansen gecreëerd dan welke andere speler in de Premier League dan ook en lijkt ook een leidersrol op zich te hebben genomen. headtopics.com

“Dat zal voor mij nooit veranderen. Daar valt niet over te discussiëren. Dat is hoe ik speel. Ik zal nooit veranderen en daarom is mijn carrière zo gelopen en ben ik blij dat ik bij Tottenham ben beland.” Die enorme passie is wat Maddison onderscheidt van de meeste van zijn leeftijdsgenoten. Als de 26-jarige aanvallende middenvelder doorgaat op de ingeslagen weg, dan kan het niet anders dat er vroeg of laat een einde komt aan de prijzendroogte van Tottenham.

7 redenen waarom Tottenham Hotspur dit seizoen de Premier League kan winnenTottenham Hotspur mag zich na tien speelronden de trotse koploper van de Premier League noemen. Onder de nieuwe manager Ange Postecoglou zijn de Noord-Londenaren in competitieverband nog ongeslagen. Supporters van de Spurs hebben na een vrijwel vlekkeloze start van het seizoen 2023/24 dan ook alle recht om te dromen van de landstitel. Lees verder ⮕

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand. Lees verder ⮕

Nketiah loodst Arsenal met hattrick naar tweede plaats in Premier LeagueArsenal heeft in de Premier League goede zaken gedaan door met 5-0 te winnen van Sheffield United, de hekkensluiter van de Premier League. Eddie Nketiah had met een hattrick een groot aandeel in de zege. Door de overwinning gaan The Gunners over Manchester City, dat nog in actie komt tegen Manchester United, heen. Lees verder ⮕

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand. Lees verder ⮕

Nketiah schiet Arsenal met hattrick naar tweede plek in Premier LeagueArsenal heeft in de Premier League goede zaken gedaan door met 5-0 te winnen van Sheffield United, de hekkensluiter van de Premier League. Eddie Nketiah had met een hattrick een groot aandeel in de zege. Door de overwinning gaan The Gunners over Manchester City, dat nog in actie komt tegen Manchester United, heen. Lees verder ⮕

LIVE: Arsenal gaat voor driepunter tegen hekkensluiterArsenal speelt op zaterdagmiddag in het Emirates Stadium tegen Sheffield United. Het duel tegen de hekkensluiter van de Premier League, met Gustavo Hamer in de gelederen, begint om 16:00. Arsenal wil in het spoor van de koploper en Rivaal Tottenham Hotspur blijven en heeft de drie punten nodig met het oog op een eventueel kampioenschap. Lees verder ⮕