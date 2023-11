6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag • 'Evacuatie al-Quds-ziekenhuis onmogelijk'

Aanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de grensovergang tussen Egypte en Gaza bij Rafah bezocht. Hij hoopt dat hij de Gazastrook in mag en ook dat hij Israël kan bezoeken, zegt hij in een video op X. Khan zegt verder dat er hulpgoederen naar binnen moeten.

'Er zouden geen belemmeringen moeten zijn voor het leveren van noodhulp aan kinderen, vrouwen en mannen.' Khans voorganger begon in 2021 met een onderzoek naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Palestijnse gebieden. Daarbij wordt zowel naar Israël als naar Palestijnen gekeken. Israël erkent het hof niet. Dat betekent dat het zich niet aan uitspraken van het hof gebonden voelt.